Kvaratskhelia attacca: «Perché non ho giocato l’Europeo U21? Dovete chiedere al Napoli…». Le dichiarazioni dell’attaccante georgiano

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato dal ritiro della Georgia.

PAROLE – «Dell’assenza all’Europeo Under 21 ho già parlato, nessuno ha detto che alla squadra sia mancato qualcuno, tutti hanno onorato la maglia ed è stato un torneo di successo per noi. Se ho rifiutato per qualche pressione del Napoli? Potete chiedere alla società, io per il Georgia ho dato sempre il 100%. Per me sarebbe stato bello giocare con i ragazzi che hanno fatto tanto bene. Spagna Ho sempre dato il massimo per la Georgia e lo farò anche contro di loro, sono pronto a giocare 90′. Pallone d’Oro? Ne sono felice, ma ora penso a fare bene con la Spagna. Sono felice di essere dove sono».

