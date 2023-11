La Bobo TV si separa ufficialmente: l’annuncio di Christian Vieri sul futuro della trasmissione da lui condotta

Christian Vieri ha annunciato un’importante novità sulla Bobo TV, nota trasmissione su Twitch da lui condotta.

Adani, Cassano e Ventola, da oggi, non saranno infatti più presenti nello show, come confermato dallo stesso attaccante che darà ora maggior spazio alle opinioni dei tifosi in chat e non solo.

