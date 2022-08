Per la prima partita casalinga della stagione, i tifosi dell’Atalanta si ritroveranno sabato pomeriggio a Zingonia

Il passaparola. L’arma migliore per portare in massa più tifosi possibili quando si tratta di caricare nella maniera migliore possibile la squadra. L’Atalanta esordirà in casa contro il Milan, e la Curva Nord 1907 ha dato appuntamento con un messaggio tanto chiaro quanto passionale, inoltrato soprattutto da molte pagine social nerazzurre.

«Carica!!! In vista della partita di domenica Atalanta-Milan. Sabato alle ore 15.00 ritrovo a Zingonia per caricare la squadra e fare capire cosa significa questa sfida per noi! Massima presenza , voce, bandiere, grinta e orgoglio! UNITI VERSO LA VITTORIA !!!! Massima condivisione !!!! Curva 1907»

L’articolo La carica della Curva Nord 1907 in vista di Atalanta-Milan: «Sabato tutti a Zingonia» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG