L’Inter domina in vetta alla classifica relativa all’affluenza dei tifosi allo stadio nelle ultime due stagioni della Serie A: i numeri

L’affluenza allo stadio dei tifosi dell’Inter negli ultimi anni ha toccato vette mai raggiunte prima. Il popolo nerazzurro si è distinto per la costanza presenza a San Siro per supportare la squadra. Transfermarkt ha stilato una classifica relativa all’affluenza negli stadi nelle ultime due stagioni di Serie A.

Non sorprende come i tifosi interisti siano al primo posto della graduatoria, con 2,23 milioni di spettatori. Secondo posto per il Milan a 2,20 milioni. Chiudono il podio i supporters della Roma, con 1,97 milioni. I tifosi della Juventus si piazzano soltanto al sesto posto, alle spalle di Lazio e Napoli.

L’articolo La classifica sull’affluenza allo stadio delle ultime due stagioni: domina l’Inter! I dati proviene da Inter News 24.

