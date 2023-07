I nerazzurri faranno di tutto per riportare il belga a Milano ma è inevitabile che ci siano anche altri obiettivi.

L’Inter in questi giorni alzerà l’offerta per l’acquisto a titolo definitivo (nel 2024) di Romelu Lukaku ma non è detto che il Chelsea accetti la nuova proposta che prevede un prestito da 5 milioni ed un obbligo di riscatto di 35.

Alvaro Morata

I dirigenti ovviamente devono pensare anche allo scenario peggiore, quello che prevede un rifiuto dei londinesi; secondo il Corriere dello Sport le alternative a Lukaku ci sono e sono tante ma costano parecchio e soprattutto ci sono altre squadre in vantaggio. Il primo obiettivo è Folarin Balogun dell’Arsenal, seguito da una serie di profili seguiti anche dal Milan, ovvero Morata, Scamacca e Taremi del Porto. Retegui sembra essere stato “mollato” mentre potrebbe tornare in auge Duvan Zapata.

L’articolo Inter: Lukaku primo obiettivo ma non mancano le alternative proviene da Notizie Inter.

