Samuel Umtiti era uno dei difensori graditi dall’Inter. Adesso la pista sembra essersi raffreddata e si sono inseriti nuovi club

Il nome di Samuel Umtiti è stato accostato a lungo all’Inter come potenziale colpo low cost in difesa. La trattativa con i nerazzurri non è mai decollata, ed adesso si fanno sotto altri club di Serie A.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Monza pensa al difensore francese, attualmente svincolato, per rinforzare il pacchetto arretrato degli uomini di Palladino. Trattativa ancora alle fasi embrionali, ma interesse vero e vivo.

L’articolo Umtiti, Inter sempre più lontana: un club di Serie A fa sul serio per il difensore proviene da Inter News 24.

