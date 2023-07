Paulo Dybala lascerà la Roma per unirsi al Chelsea L’argentino, interpellato da un tifoso, ha risposto così

Paulo Dybala si trova in Inghilterra, dove oggi ha avuto modo di assistere al GP di Formula 1 a Silverstone. L’attaccante della Roma è in queste ore al centro di qualche rumors di mercato che vorrebbe il Chelsea pronto a pagare la clausola da 12 milioni per portarlo a Londra.

Un tifoso inglese prese al paddock ha provato a far cadere il giocatore in un tranello: lui ne è uscito con un sorriso.

