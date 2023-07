Calciomercato Juve, cosa sta succedendo con Dusan Vlahovic? Ecco qual è l’attuale situazione del centravanti serbo

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sulla possibile cessione di Dusan Vlahovic. Intermediari sono entrati in azione per confermare l’interesse del Chelsea e di Pochettino per il giocatore della Juventus, anche se non si registra al momento alcuna proposta ufficiale.

Possibile che, una volta sbloccate le cessioni in casa bianconera, ci sia un contatto diretto tra le due società per il giocatore. Non ci sono conferme su un possibile scambio con Lukaku.

