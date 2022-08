La confessione di Okan sul futuro di Belotti: «Vorrebbe rimanere in Italia…». Le parole tecnico del Galatasaray

Okan Buruk ha parlato di Andrea Belotti, obiettivo del Galatasaray, durante la conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico del club turco:

«Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice perché lui vorrebbe rimanere in Italia. Questo è il motivo per cui non ci sono progressi».

