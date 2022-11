La Consob attacca la Juve per l’inchiesta Prisma sulle plusvalenze: i bianconeri stanno valutando di rispondere per vie legali

La Consob attacca la Juve sull’inchiesta che vede coinvolto il club per le plusvalenze e i “ritocchi” dei bilanci. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha accusato i bianconeri di non aver agito in maniera conforme alle regole per salvare il bilancio in epoca Covid, con denaro “non reale” entrato nelle casse.

Pronta la durissima replica della Juventus, che sarebbe disposta ad agire anche per vie legali contro la Consob. Di seguito la relazione.

«La dichiarazione di non conformità ai principi contabili internazionali e le informazioni supplementari dovranno inoltre essere fornite negli altri documenti rivolti al mercato nei quali venga riportata la rendicontazione contabile relativa al bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021. Le stime fornite sono risultate basate esclusivamente sui flussi in uscita legati ai singoli calciatori. Quanto ai flussi in entrata derivanti dalle prestazioni sportive dei calciatori, la Società si è limitata ad affermare che i futuri ricavi sono inevitabilmente influenzati oltre che dalle prestazioni sportive anche da altre voci di ricavo»

