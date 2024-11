Le ultime gare europee dei nerazzurri convincono proprio tutti. Fabio Capello ha parlato di Inter a Sky Sport dopo l’1-0 di ieri contro il Lipsia. “Di questa Inter si possono dire solo cose positive”. “È partita un po’ al rallentatore in campionato, ma se guardo le squadre in Champions io l’Inter non vorrei incontrarla. Per me è sempre favorita nel campionato italiano, perché ha una rosa che ha due competizioni e che può vincerle entrambe; ma la vedo molto bene anche in Champions“. Personalità e determinazione “La cosa bella è la personalità di questa squadra: quando vai a giocare contro l’Inter, capisci che vai a giocare contro una squadra che può farti male in qualunque momento. Per la qualità dei giocatori ma soprattutto, secondo me, per la determinazione che hanno in tutti i momenti”. Il sacrificio “Non si possono fare cinque partite di Champions senza prendere reti, vuol dire che c’è sacrificio da parte […]

