La Fifa ha deciso di intitolare a Pelé, fuoriclasse brasiliano scomparso nei giorni scorsi,il campo da calcio della sede a Zurigo

La Fifa, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che il campo da calcio della sede a Zurigo verrà intitolato a Pelé.

COMUNICATO – «La FIFA intitolerà a Pelé il campo da calcio della sede della FIFA a Zurigo, dando un esempio che potrebbe essere seguito in tutto il mondo come omaggio dalla comunità calcistica alla leggenda brasiliana scomparsa la scorsa settimana. Durante la partecipazione alla veglia funebre per Pelé allo stadio Vila Belmiro di Santos, in Brasile, lunedì, il presidente della FIFA ha proposto a ciascuna delle 211 federazioni affiliate alla FIFA di intitolare almeno uno stadio o una sede del proprio paese con il nome dell’icona brasiliana».

