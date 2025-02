La FIGC blocca tutto a sorpresa, non può firmare per il Milan: la decisione “distrugge” tutti i piani rossoneri

La FIGC blocca tutto a sorpresa, non può firmare per il Milan. La decisione emessa oggi cambia radicalmente i piani rossoneri.

Il Milan conquista una vittoria importante a Empoli, proseguendo il buon momento dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Roma. Il sereno sembra tornato in casa rossonera, con Ibrahimović in prima linea che già pianifica il futuro. Le voci che circolano parlano di un’intensificazione dei contatti tra Ibra e Mendes, con l’obiettivo di portare al Milan una stella del Manchester City. Se questa mossa venisse confermata, accenderebbe di passione i tifosi rossoneri, desiderosi di vedere il Club puntare su un altro grande nome per rafforzare ulteriormente la squadra e continuare a sognare in grande.

Le parole di Joao Félix e l’ostacolo posto dalla FIGC

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, soprattutto dopo le parole di Joao Félix sul proprio futuro, espresse oggi nella conferenza stampa di presentazione. Tuttavia, in casa Milan, qualcosa non va come previsto. La FIGC ha bloccato tutto, impedendo la firma per i rossoneri. Questa presa di posizione ufficiale complica i progetti del Club, che ora si trova a dover cercare una soluzione alternativa per risolvere la problematica. La situazione ha creato incertezze e rallentamenti, costringendo il Club ora a nuove valutazione e nuove scelte da fare, rendendo il processo di cambiamento decisamente molto più complesso di quanto ci si potesse aspettare.

No della FIGC: non può firmare per il Milan

Per rilanciare il Milan Futuro è stato individuato Alberto Bollini, commissario tecnico dell’U19 dell’Italia, come sostituto di Bonera, ritenuto l’uomo giusto per il suo background e la capacità di lavorare efficacemente con i giovani. Tuttavia, nonostante lunghi colloqui, la Federazione Italiana Gioco Calcio non sembra intenzionata a lasciar andare Bollini, data la sua importanza nello staff tecnico delle nazionali giovanili e l’imminente fase di qualificazione all’Europeo U19 a marzo. La situazione ha costretto dunque il Milan a rivedere i suoi piani, rinunciando al profilo scelto per la panchina del Milan Futuro. Di fronte a questa situazione, il Milan sta valutando un’opzione interna, ovvero la promozione di Federico Guidi dalla guida della Primavera alla prima squadra del Milan Futuro. Tale scelta, sebbene appaia come la più immediata, non è priva di rischi. La principale preoccupazione riguarda l’interruzione del percorso di crescita intrapreso dalla squadra Primavera sotto la guida di Guidi, che ha dimostrato grandi competenze e ottenuto risultati lusinghieri. Promuovere Guidi significherebbe privare la squadra Under 19 di un valore tecnico indiscusso, ma allo stesso tempo offrirebbe alla squadra maggiore la possibilità di una rapida inversione di rotta per evitare una retrocessione che macchierebbe l’esordio stagionale.

