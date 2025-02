Tonali torna al Milan? Ne ha parlato il suo agente: “l’ammissione” che potrebbe stravolgere tutti i piani rossoneri

Tonali torna al Milan? Ne ha parlato il suo agente. “L’ammissione” del suo agente è forte, può cambiare i piani rossoneri.

Il Milan ha svolto un mercato di gennaio da assoluto protagonista, con cinque arrivi che stanno già facendo la differenza sul campo. Tuttavia, le grandi manovre non finiscono qui. Ibrahimović è già in stretto contatto con l’agente Mendes per portare in rossonero un super campione del Manchester City. Un colpo di mercato che, se confermato, farebbe sobbalzare i tifosi rossoneri, dando una spinta enorme alla squadra per affrontare le sfide future. Le ambizioni del Milan sono chiare, e il Club sembra pronto a fare il salto di qualità con un altro grande acquisto.

L’impatto di Joao Félix al Milan e il sogno chiamato Tonali

Intanto, il Milan e i tifosi rossoneri si godono Joao Félix, il cui impatto con la squadra è stato decisamente positivo. Il portoghese, presentato oggi alla stampa, ha svelato un indizio determinante riguardo al proprio futuro, rivelando un dettaglio che potrebbe fare la differenza. Nonostante un mercato da 8 in pagella, i tifosi continuano a sognare il ritorno di Sandro Tonali. L’eventualità di questo ritorno è stata discussa anche dal procuratore dell’ex rossonero, che ha parlato di un possibile ritorno in una recente intervista per La Repubblica, con dichiarazioni che potrebbe cambiare di netto ogni eventuale passo del Club rossonero.

Tonali torna al Milan? Ne ha parlato il suo agente

Sandro Tonali, centrocampista dalla tecnica invidiabile e visione di gioco, classe 2000, ha lasciato il Milan nell’estate del 2023, trasferendosi al Newcastle per una cifra che non passa inosservata: 58,9 milioni di euro, più 6 milioni di bonus e il promettente 10% su un’eventuale futura rivendita. Questo trasferimento ha segnato una tappa importante nella carriera del giovane, consolidando il suo valore nel panorama calcistico internazionale. Le recenti prestazioni offerte sul campo da Tonali hanno scatenato numerose voci riguardo un suo possibile ritorno in Italia. Tra i club menzionati, Milan, Inter e Juventus. Tuttavia, Giuseppe Riso, agente di Tonali, ha gettato acqua sul fuoco di queste speculazioni, dichiarando in un’intervista a “Repubblica” che, dato il valore attuale del giocatore, un suo rientro in Serie A sembra altamente improbabile. Riso ha espresso chiaramente che immagina per Tonali una carriera lontana dall’Italia, sottolineando come il talento del centrocampista sia ormai riconosciuto a livello mondiale. Parole che, qualora il Milan avesse mai pensato a un suo eventuale ritorno, renderebbe il tutto estremamente complicato, se non impossibile.

Leggi l’articolo completo Tonali torna al Milan? Ne ha parlato il suo agente: “l’ammissione” che potrebbe stravolgere tutti i piani rossoneri, su Notizie Milan.