La Fiorentina di Vincenzo Italiano vince una gara rocambolesca contro l’Atalanta: ecco come cambia la classifica in Serie A

Successo in casa ottenuto dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano ai danni dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Viola si impone sul 3 a 2. In gol: Koopmeiners, Bonaventura, Martinez Quarta, Lookman, Kouame. Ecco come cambia la classifica della Serie A dopo questo match, con l’Inter ancora al comando a punteggio pieno.

Inter 12

Juventus 10

Milan 9

Lecce 8

Napoli 7

Frosinone 7

Fiorentina 7

Hellas Verona 6*

Atalanta 6

Bologna 4*

Torino 4*

Genoa 4

Monza 4

Lazio 3

Udinese 3

Sassuolo 3

Salernitana 2*

Cagliari 2

Roma 1*

Empoli 0*

*= una partita in meno.

L’articolo La Fiorentina batte l’Atalanta: come cambia la classifica in Serie A proviene da Inter News 24.

