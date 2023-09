Alberto Mauro si è espresso sulle ultime partite di Inter e Juve, con un focus sulle prove di Thuram coi nerazzurri: le parole

Il giornalista Alberto Mauro dice la sua sul percorso in campionato di Inter e Juventus, entrambe reduci dai successi con Milan e Lazio. Attenzione particolare viene prestata alla prova di Marcus Thuram.

Le sue parole sulle colonne di Repubblica.

INTER E JUVE- Partite che hanno messo in risalto la bellezza dei contropiede, delle verticalizzazioni superiori a un possesso palla fine a se stesso. La Juve ha avuto la bravura di mettere Vlahovic e Chiesa nelle condizioni di tirare in porta, e si tratta di gente che se ha spazio diventa incontenibile.

THURAM– Dall’altra parte, e qui mi ripeto, c’è un Thuram cui bastano 45 minuti per far dimenticare qualsiasi centravanti avuto dall’Inter negli ultimi tempi. Se riuscirà a essere continuo per 90’, allora potrà essere considerato un giocatore di prima grandezza.

ROSA- Mi sembra anche importante sottolineare che l’Inter ha sei giocatori italiani tra i titolari (ci metto anche Frattesi, che è entrato nella ripresa ma prima o poi troverà più spazio). E’ particolare in controtendenza e non di poco conto. Se poi aggiungiamo le prestazioni di Lautaro e Mkhitaryan, ecco che questa squadra diventa uno spettacolo. Insomma, per adesso è un duello tra Inter e Juve, anche perché ancora il Napoli, che rimontando due gol al Genoa ha mostrato comunque carattere, sta assorbendo il rodaggio del nuovo corso di Garcia

