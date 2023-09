Il giornalista Paolo De Paola, analizza e commenta il successo ottenuto dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Milan

Con un editoriale per Sportitalia, De Paola si sofferma sulle sostituzioni effettuate da Simone Inzaghi ed analizza la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Milan.

LE PAROLE – «Sull’altra sponda si premia il lavoro di Marotta che ha saputo consegnare al suo allenatore una squadra superiore a quella della scorsa stagione con una rosa fortissima soprattutto nei ricambi. Inzaghi sta dimostrando concretamente di trovarsi a suo agio lavorando su quello che per lui rappresenta il settore nevralgico: il centrocampo. Le sostituzioni effettuate sono state tutte migliorative. Eppure sono ancora vicini i tempi in cui l’allenatore veniva criticato per cambi inopportuni».

L’articolo De Paola: «Sostituzioni di Inzaghi tutte migliorative, eppure veniva criticato…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG