I viola si assicurano un altro obiettivo di mercato che avevano in comune col club granata.

Prosegue spedita la campagna di rafforzamento della Fiorentina che nella stagione che si appresta a cominciare dovrà affrontare anche i preliminari di Conference League. Dopo Rolando Mandragora acquistato dalla Juventus, i viola hanno perfezionato il prestito del portiere Pierluigi Gollini dell’Atalanta.

Pierluigi Gollini

Entrambi questi giocatori erano obiettivi anche del Torino che però è uscito sconfitto dai duelli di mercato. Secondo Sky sport, la Fiorentina si è assicurato l’estremo difensore in prestito per mezzo milione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Gollini si giocherà il posto con Terracciano dopo una stagione che lo ha visto raccogliere solo 10 presenze al Tottenham come riserva di Lloris.

