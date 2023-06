La Fiorita, club di San Marino, ha messo gli occhi su Radja Nainggolan. Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista

Secondo quanto riportato da San Marino RTV, La Fiorita avrebbe presentato un’offerta ufficiale a Radja Nainggolan per la prossima stagione. Il centrocampista belga è reduce dalla deludente esperienza alla Spal culminata con la retrocessione in C.

L’ex Cagliari, Roma ed Inter si è preso del tempo per esaminare la proposta e decidere il proprio futuro. Dopo German Denis, sarebbe un secondo colpo ad effetto per La Fiorita.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG