La fortuna di due stagioni fa e la famosa parola “ingiocabili”: Mkhitaryan passa al contrattacco

I nerazzurri pareggiano 2-2 coi bavaresi ed accedono alle semifinali: il centrocampista armeno non è banale nel post-gara.

Henrikh Mkhitaryan non ha nascosto la sua soddisfazione dopo la qualificazione dell’Inter alle semifinali di Champions League. Nel post-partita, il centrocampista ha risposto alle domande dei giornalisti in mixed zone e ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto, evidenziando quanto fosse frutto di sacrificio e lavoro di squadra. “Siamo contentissimi di passare il turno”, ha detto, enfatizzando l’importanza di una prestazione corale che ha visto l’Inter combattere per ogni pallone. Nonostante la gioia per il passaggio al prossimo turno, Mkhitaryan ha subito posto l’accento sul futuro, concentrandosi già sulla prossima sfida di campionato contro il Bologna. “Pensiamo al Bologna, poi sarà il turno del Barcellona”, ha aggiunto con determinazione, segno di un gruppo che non si accontenta, ma che ha ancora fame di successi. A proposito della gara con i catalani: la vendita dei tagliandi inizia già oggi.

La forza dell’Inter oltre le critiche esterne

Mkhitaryan ha anche voluto rispondere alle critiche che hanno accompagnato il percorso dell’Inter, soprattutto quelle riguardo alla semifinale raggiunta due stagioni fa, definita da alcuni come il risultato di un sorteggio favorevole e un pizzico di fortuna. Il centrocampista, tuttavia, non si è fatto influenzare dalle opinioni esterne. “Quello che dicono fuori dal campo non ci interessa”, ha detto con fermezza.

Il coraggio e la personalità di questa Inter

Nel corso della partita, l’Inter ha dovuto affrontare momenti difficili, come il gol subìto, ma Mkhitaryan ha voluto sottolineare il carattere mostrato dalla squadra. “Anche oggi, dopo il gol subìto, abbiamo avuto il coraggio e la personalità di attaccare e fare due gol”, ha dichiarato, rimarcando la capacità della squadra di reagire prontamente alle difficoltà. Mkhitaryan ha infine difeso la sua affermazione precedente, in cui aveva descritto l’Inter come “ingiocabile”: “C’è tanta gente che sta parlando, non mi interessa nulla, io so quello che stiamo dando, per quello che ho detto, quella parola, quello che facciamo lo vedono tutti“; ha chiuso causticamente.

