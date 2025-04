L’Inter fa la storia, ma questo dettaglio potrebbe sorprendere tutti

I nerazzurri raggiungono una semifinale storica, ma dietro questo successo si nasconde qualcosa che potrebbe cambiare il futuro del club.

Una notte da ricordare, un’impresa destinata a entrare nella leggenda nerazzurra. L’Inter batte il Bayern Monaco in una sfida al cardiopalma e approda tra le migliori quattro d’Europa. Un successo maturato al termine di una gara vissuta col fiato sospeso, in cui l’intensità è rimasta alta fino all’ultimo secondo. Il Meazza ha tremato sotto il peso dell’adrenalina, tra cuori in gola e urla liberatorie. Le aspettative erano alte, ma la squadra di Inzaghi ha risposto con una prova di maturità assoluta. Nulla è stato lasciato al caso, nemmeno nei minuti di maggiore pressione, come testimonia una mossa di Inzaghi passata sotto silenzio.

Atmosfera elettrica e stadio gremito come non mai

San Siro, ieri sera, ha offerto uno spettacolo nello spettacolo. Non solo per ciò che accadeva sul campo, ma anche per l’atmosfera surreale creatasi sugli spalti. Ogni settore dello stadio era gremito, ogni voce unita in un unico grido. Gli spettatori presenti sono stati 75.625: cifra che racconta più di mille parole. Tra loro, 4.300 tifosi del Bayern che hanno colorato la città fin dal mattino, resistendo al freddo e alla pioggia. Il vento tagliente non ha spento l’entusiasmo: anzi, ha reso il clima ancora più epico. Un sold out che ha confermato la fame di Champions dei tifosi nerazzurri, desiderosi di rivivere serate gloriose come quelle dei tempi migliori.

Il secondo incasso più alto della storia

Il dato che fa ancora più rumore è quello legato all’incasso. L’Inter, nella serata di ieri, ha messo in cassaforte oltre 10 milioni di euro: per la precisione, 10.061.474 euro. La Gazzetta dello Sport scrive che si tratta del secondo incasso più alto mai registrato nella storia della società. Solo in due occasioni il club ha incassato di più: nel ritorno dell’Euroderby del 2023 e nell’andata di quello del 2003. Il confronto con l’anno scorso è impietoso: contro l’Atletico Madrid, agli ottavi, si erano toccati “solo” 9,2 milioni. Dunque, oltre alla gloria sportiva, la sfida contro il Bayern ha portato anche un risultato straordinario fuori dal campo. Un segnale importante, che certifica la centralità dell’Inter tra le big del continente. Parte di questi soldi potrebbe essere usata per potenziare la squadra la prossima estate.

