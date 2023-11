La frecciata di Gasperini: «L’Atalanta non può avere un miliardo di debiti, mentre altri club..» Le parole del tecnico della Dea

Intervistato da Radio Serie A con RDS, il tecnico dell‘Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato della lotta scudetto:

«Scudetto? Per noi il massimo traguardo possibile era la vittoria della Coppa Italia; l’abbiamo sfiorata due volte. Tutte le altre competizioni sono difficili da vincere perché c’è una grande disparità tra le squadre: le big hanno risorse enormi in tutti i campionati. L’Atalanta non può avere un miliardo di debiti, altre società se lo possono permettere. Noi siamo riusciti ad essere competitivi perché i nostri dirigenti sono stati dei fenomeni a realizzare delle cessioni impensabili. Solitamente chi vince lo scudetto si rinforza, aggiunge valore di continuo. Questo è il motivo per cui sarà difficile per l’Atalanta e tutte le squadre come noi fare come il Leicester anni fa: loro sono stati l’eccezione che ha confermato la regolav»

