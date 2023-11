Inzaghi prepara la sua Inter per il grande match contro la Juventus di Allegri

Il Corriere della sera analizza il momento dell’Inter di Simone Inzaghi:

«Juve-Inter di domenica sera, la partita della prima grande verità di un campionato che riparte senza più sosta, nemmeno quella natalizia. La serie A dopo 12 giornate è il torneo con il maggior distacco tra la prima e la terza, dato che ci sono già 8 punti tra Inter e Milan, più di mezzo punto a gara. La domanda quindi è semplice: questa Inter, attesa 7 giorni dopo Torino al Maradona, è già in grado di fare le valigie per la fuga buona o la Juve, ma anche Milan e lo stesso Napoli — nonostante Mazzarri riparta a 10 punti dalla vetta — hanno la forza per stopparla e ricreare un gruppo di testa»

