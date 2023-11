Pjanic torna a parlare del discusso episodio del secondo giallo in Juventus-Inter

Intervistato da Tuttosport, Pjanic ha parlato così della gara contro l’Inter del 2018 caratterizzata dalle polemiche per una mancata seconda ammonizione nei suoi confronti:

RICORDI – «Tanti, perché ne abbiamo vinti tanti e poi è bello in sé: due squadre forti, gli stadi sempre pieni… Quello ricordo con più piacere è il 3-2 in rimonta San Siro nel 2018. In Italia si parla ancora della seconda ammonizione che avrei dovuto prendere? Come dico sempre, quelli che vincono non parlano».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

