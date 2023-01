Rudi Garcia, allenatore dell’Al-Nassr, ha parlato in conferenza stampa dell’acquisto di Cristiano Ronaldo

La prima conferenza stampa di Rudi Garcia, allenatore dell’Al-Nassr, dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo ha subito suscitato molte polemiche.

L’ex tecnico della Roma, infatti, ha affermato che prima del portoghese aveva provato a convincere Lionel Messi a venire in Arabia: «Prima di Cristiano Ronaldo ho provato a portare Messi». Una espressione che non è piaciuta ai fan del campione ex Real Madrid ma non solo.

L’articolo La gaffe di Rudi Garcia: «CR7? Prima avevo provato a convincere Messi» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG