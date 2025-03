La grande novità tattica di Tudor per Juventus-Genoa: il giocatore a sorpresa titolare

Tudor sorprende tutti: Nico González pronto a giocare a tutta fascia nella sfida tra Juventus e Genoa. Ecco cosa cambia per i bianconeri.

Con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, si apre un nuovo capitolo nella stagione bianconera. Dopo le due sconfitte consecutive che hanno compromesso il cammino verso la qualificazione alla Champions League, la società ha deciso di dare una scossa all’ambiente affidandosi all’ex tecnico di Verona, Marsiglia e Lazio. Il primo banco di prova sarà domani, sabato 29 marzo, all’Allianz Stadium contro il Genoa di Patrick Vieira.

Un modulo flessibile per un finale di stagione cruciale

Tudor, chiamato a guidare la squadra fino al termine della stagione, avrà il compito di restituire identità e motivazioni a un gruppo in difficoltà. Un’impresa non semplice, ma necessaria per salvare una stagione dai contorni finora deludenti. L’obiettivo minimo è conquistare un posto in Champions League, fondamentale sia per il prestigio sportivo che per le casse del club, in vista anche del prossimo Mondiale per Club.

Tra le prime mosse del tecnico croato ci sarà l’adozione di un modulo 3-4-2-1, pensato per offrire maggiore equilibrio tra le fasi di gioco. Un sistema tattico già visto nelle sue precedenti esperienze e che richiede esterni di corsa e sacrificio. È in questo contesto che si inserisce una decisione sorprendente: il possibile utilizzo di Nico González a tutta fascia sulla corsia di destra.

Un ruolo insolito per l’argentino, noto finora come esterno offensivo o seconda punta, e mai schierato in posizione così arretrata o difensiva. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe una svolta tattica radicale e una vera scommessa su un giocatore sin qui poco incisivo a causa di problemi fisici e rendimento altalenante.

Nico González sulla fascia destra: la scommessa di Tudor

La sorpresa più grande, infatti, è proprio questa: Tudor starebbe pensando di rilanciare Nico González come esterno a tutta fascia nel match contro il Genoa. Mentre a sinistra potrebbe agire McKennie, l’argentino presidierà il lato destro, con il compito di coprire tutta la corsia in entrambe le fasi di gioco.

Una decisione destinata a far discutere, ma che potrebbe rivelarsi una mossa vincente. In un momento in cui serve energia e imprevedibilità, puntare su un giocatore costato quasi 40 milioni di euro, ma ancora in cerca di riscatto, potrebbe essere l’arma segreta di questa Juventus versione Tudor.