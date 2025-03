Nuovo infortunio muscolare: stagione finita per l’attaccante della Juventus

Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, subisce un nuovo infortunio muscolare che potrebbe compromettere il suo ritorno in campo.

La stagione calcistica è spesso teatro di sfide non solo sul campo, ma anche fuori, dove gli atleti affrontano percorsi di recupero da infortuni che mettono alla prova la loro resilienza e determinazione come nel caso di Milik della Juventus. Nel mondo del calcio, gli infortuni rappresentano una delle principali incognite, capaci di influenzare le performance di una squadra e il morale dei giocatori.​

Il lungo percorso di recupero di Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik, noto attaccante polacco della Juventus, ha vissuto una carriera segnata da numerosi ostacoli fisici. Dopo un infortunio al ginocchio sinistro subito lo scorso giugno, Milik è stato costretto a un doppio intervento chirurgico, saltando l’intera preparazione estiva e l’inizio della stagione 2024/2025. Nonostante un intenso lavoro di riabilitazione, che lo ha visto impegnato sia in Italia che in Polonia, il suo ritorno in campo sembrava ancora lontano.​

Nuovo stop: problema muscolare e futuro incerto

Recentemente, Milik è stato avvistato al J Medical per sottoporsi a nuovi accertamenti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe riportato un ulteriore problema muscolare, distinto dai precedenti guai al ginocchio. Questo nuovo infortunio potrebbe compromettere definitivamente la sua partecipazione alla stagione in corso, lasciando la Juventus priva di una pedina importante nel reparto offensivo.​

Il contratto di Milik con la Juventus è valido fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, la serie di infortuni potrebbe indurre la dirigenza bianconera a valutare attentamente il futuro dell’attaccante polacco, considerando anche la possibilità di una cessione anticipata.​

La situazione di Milik rappresenta un duro colpo per la Juventus, che dovrà affrontare le prossime sfide senza poter contare su di lui. I tifosi e l’intera comunità calcistica restano in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando in una pronta e completa guarigione dell’attaccante.