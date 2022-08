I bianconeri hanno stabilito le priorità del mercato in entrata; si puntano 3 nomi in particolare, alcuni sono vecchie conoscenze.

Ieri pomeriggio Massimiliano Allegri ha incontrato i dirigenti della Juventus per un importante summit di mercato, lo riporta Sky Sport. Da questo faccia a faccia è emersa la volontà di puntellare la rosa con 3 nuovi acquisti, ma per certi versi a sorpresa il centrocampo, ruolo martoriato dagli infortuni, non dovrebbe vedere interventi immediati.

Massimiliano Allegri

Si torna quindi, sotto consiglio del tecnico, su Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, vecchio obiettivo che era stato abbandonato e ora viene ripreso; i bianconeri vogliono chiudere presto l’operazione per 15 milioni totali. Le altre due trattative procederanno a rilento e riguardano una punta con Alvaro Morata sempre in vetta alle idee dell’allenatore, dietro di lui c’è Giacomo Raspadori; a centrocampo ci vorrà tempo per definire l’eventuale acquisto di Leandro Paredes.

