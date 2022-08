L’agente sportivo Claudio Pasqualin, parla ai microfoni di MilanNews.it, ecco cosa ha detto sul nuovo acquisto del Milan.

Ecco le parole di Claudio Pasqualin che ha parlato a MilanNews.it, l’agente sportivo parla così del nuovo acquisto del Milan: “Sembrerebbe di sì. Se gli acquisti si potessero giudicare dalle vicissitudini e dalla sofferenza nel terminarli non avremmo dubbi.“

sede Milan

Aggiunge: “Io penso, battute a parte, che il valore di Charles non si discute e se due come Maldini e Massara hanno insistito così tanto qualcosa vorrà pur dire. Siamo alla presenza di un dieci classico. Potenzialmente il Milan abbraccia un trequartista vero e proprio in grado di legare i reparti e rifinire, penso che anche come sistema di gioco qualcosa potrà cambiare“.

Queste invece le parole in conferenza stampa alla Lazio, del nuovo acquisto Alessio Romagnoli, che ha lanciato una frecciata al suo ex tecnico rossonero: “Un gioco più tattico. Con Pioli c’era più uno contro uno a tutto campo, qui c’è un gioco diverso, più adatto a me e che mi piace di più.“

