La Juve coccola Danilo: la dedica al capitano rientrato col Napoli. Il messaggio social del club al brasiliano – FOTO

Una delle poche note positive arrivate dalla sconfitta della Juve al Maradona contro il Napoli è stato il ritorno in campo di Danilo dopo l’infortunio.

Al capitano brasiliano il club bianconero ha dedicato un messaggio via Twitter per esprimere la sua gioia nel rivederlo, anche se solo per pochi minuti, quando ha preso il posto di Nonge.

