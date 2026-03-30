La Juve fa spesa in Serie A: il nuovo difensore ha vinto lo Scudetto con Spalletti

La Juventus è pronta ad aggiungere un altro tassello alla sua difesa, andando a pescare direttamente dalla Serie A. Non si tratta di un nome nuovo per gli appassionati del campionato italiano, visto che si parla di un giocatore che ha vinto lo Scudetto con il Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti, una squadra che ha impressionato per la solidità difensiva durante tutta la stagione. Secondo le ultime notizie riportate da tuttojuve.com, la Juve avrebbe già avviato i contatti con l’agente del calciatore per cercare di portarlo sotto la Mole.

Spalletti punta una vecchia conoscenza per la Juventus: Ostigard nel mirino

Il difensore in questione è Leo Ostigard, che dopo aver contribuito al trionfo del Napoli ora sta fornendo tutto il suo apporto alla causa del Genoa di Daniele De Rossi. E sembra che la Juventus abbia accelerato la trattativa. A fare da intermediario sarebbe il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini, con un recentissimo passato proprio in rossoblu, che starebbe discutendo con l’entourage del giocatore per capire i margini dell’operazione.

La Juventus si prepara a rinnovare la difesa

L’eventuale acquisto di Ostigard potrebbe essere solo uno dei primi movimenti di mercato per la Juventus che è chiamata a una ricostruzione mirata, ma al tempo stesso rapida, vista la pressione che il club sta vivendo. L’eventuale arrivo del difensore, che ha mostrato tutte le sue qualità in Italia e all’estero, potrebbe dare stabilità a una retroguardia che ha bisogno di rinnovarsi senza perdere in esperienza. Resta da vedere se, alla fine, il giocatore deciderà di accettare la proposta della Juventus, ma intanto il club bianconero si prepara a sferrare un altro colpo in Serie A.