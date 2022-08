I bianconeri hanno perfezionato l’acquisto di Filip Kostic e ora cercheranno di sistemare centrocampo e attacco.

Dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Filip Kostic che dovrebbe subito essere convocato per la gara col Sassuolo, la Juventus non si rilassa. I bianconeri hanno accettato un’offerta di circa 17 milioni di euro per Rabiot che ora sta trattando il suo ingaggio col Manchester United; se il francese andrà via si ponterà Leandro Paredes.

Luis Muriel

È ancora irrisolto il nodo attaccante: secondo Sky Sport qualche giorno fa i dirigenti juventini hanno proposto uno scambio Kean-Muriel all’Atalanta che ha rifiutato ritenendo il colombiano incedibile. In lista restano quindi Memphis Depay ed Anthony Martial: il primo ha ingaggio alto e sta negoziando una buonuscita dal Barcellona me resta l’opzione preferita.

