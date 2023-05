La Juve si qualifica in Champions se…due scenari possibili nel finale di stagione per credere ancora all’Europa

La penalizzazione di 10 punti in classifica ha fatto sprofondare la Juve fuori dalla Champions League. Mancano due partite contro Milan e Udinese, secondo i calcoli di Sky Sport ci sono ancora due scenari possibili per far sì che i bianconeri si qualifichino alla massima competizione europea.

Batte il Milan (con due gol di scarto) e l’Udinese. Il Milan non batte il Verona alla 38esima. Roma e Atalanta non fanno 6 punti. Batte il Milan (con un gol di scarto) e l’Udinese. Il Milan perde col Verona alla 38esima. Atalanta e Roma non fanno 6 punti.

The post La Juve si qualifica in Champions se…due scenari possibili appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG