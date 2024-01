Le ultime novità sulla trattativa che potrebbe portare Felipe Anderson, esterno della Lazio, alla Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti di Goal, la Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Felipe Anderson a parametro zero a giugno. L’esterno brasiliano è in scadenza con la Lazio e la situazione rinnovo sembra essere in standby dopo un’offerta da 3 milioni di euro a stagione.

Le richieste del brasiliano sono di 4 milioni di euro, una cifra che tenta Giuntoli. Il dirigente ha infatti seguito a lungo Felipe Anderson già durante la sua precedente esperienza al Napoli.

