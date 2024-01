La Juventus applica il Codice di Gradimento ad alcuni tifosi bianconeri e della Roma dopo quanto successo nel match all’Allianz

La Juventus ha deciso di adottare il Codice di Gradimento verso i propri tifosi e quelli della Roma. La scelta risale agli episodi successi dopo la gara dell’Allianz di fine dicembre. Di seguito il comunicato dei bianconeri.

Il comunicato della Juve

Di seguito il comunicato della Juve: «In occasione della partita Juventus-Roma, svoltasi lo scorso 30 dicembre all’Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi, ha causato le seguenti decisioni del Giudice Sportivo (Comunicato Figc 131).

La Roma è stata sanzionata per “avere, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

La Juventus è stata sanzionata invece per “avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Il Club ha collaborato nell’individuazione dei responsabili di tali comportamenti. E ha applicato nei loro confronti il “Gradimento” ai sensi del “Codice di Condotta” che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate. E’ la prima volta che la società applica le disposizioni del Codice di Condotta anche ai tifosi della squadra ospite».

Codice Gradimento: cos’è e come funziona

Con tale formula la società indica il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche. Ossia le norme che regolano la vendita dei biglietti e degli abbonamenti alle partite e agli eventi organizzati dai bianconeri. L’”istituto del Gradimento” non è altro che la facoltà della Juventus di adottare provvedimenti nei confronti dei soggetti che sono responsabili di condotte violente o antisportive, tenute sia nel corso o alla fine della partita sia prima ancora dell’inizio dell’evento. L’obiettivo è di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro e accogliente in occasione degli eventi organizzati dalla società e adatto ad ogni tipo di spettatore.

