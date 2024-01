Il giornalista Giovanni Capuano celebra i meriti del tecnico nerazzurro.

Giovanni Capuano su Panorama sottolinea gli aspetti in cui Simone Inzaghi è cresciuto di più e quelli in cui ancora deve crescere. “Oggi Simone Inzaghi è entrato in una dimensione diversa. Nessuno si sogna più di metterlo in discussione, dentro e fuori l’Inter. Anzi, la domanda vedendo la sua squadra esprimere un calcio moderno, tecnico, piacevole esteticamente e funzionale come risultati è diversa: bacheca a parte, è il meglio che i tifosi nerazzurri stanno vedendo negli anni Duemila”.

La qualità

“I numeri dicono di sì, anche se gli manca l’incoronazione del successo in campionato. Il Triplete di Mourinho rimane inavvicinabile e Conte il titolo l’ha conquistato prima di salutare tutti. E, però, nemmeno la squadra dello Special One e tanto meno quella di Conte hanno sviluppato una qualità complessiva paragonabile a quanto riesce a fare oggi l’Inter quando sta bene”.

Le prossime missioni di Inzaghi

“Per alcuni versi è il prototipo dell’allenatore moderno. Aziendalista il giusto, capace di sperimentare pur mantenendo modulo e identità, circondato da uno staff che ha dimostrato di saper gestire annate stracariche di impegni compressi limitando gli infortuni e garantendo una continuità accettabile di condizione. Nei prossimi mesi avrà la chance di cancellare il peccato originale del 2022. E magari di provare a costruire una nuova impresa europea, pur partendo da un budget minimo rispetto agli altri, Guardiola in testa. Già oggi, però, si possono cancellare i dubbi che troppo a lungo lo hanno accompagnato. Non solo Inzaghi è un allenatore da Inter, ma per risultati e qualità del lavoro è il tecnico migliore che sieda sulle panchine della Serie A. Quasi pronto per un’esperienza fuori dall’Italia, così da convincere anche quelli che continuano a considerarlo un allenatore non ancora completo”.

