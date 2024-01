Coppa d’Africa, il Senegal vince ancora e termina il girone in testa mentre il Camerun arriva secondo vincendo l’ultima gara

Tanti gol ed emozioni nel gruppo C della Coppa d’Africa: il Senegal fa tre su tre e chiude a 9 punti il girone con la vittoria per 2 a 0 contro la Guinea, che andrà avanti come miglior terza. Successo con il brivido anche per il Camerun di Onana, che in rimonta ha trovato il gol vittoria del 3 a 2 finale al 91esimo.

