Importanti novità per tutti coloro che guardano il calcio in tv ed in streaming: ai microfoni de La Repubblica Stefano Azzi ha parlato così. “Dopo la fase di lancio e quella di consolidamento, siamo entrati nella fase di crescita. Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento”.

Le gare visibili gratis

“Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di Fa Cup sarà gratis, basterà registrarsi su DAZN. Perché dobbiamo allargare la piattaforma degli sportivi anche a chi non ha una passione tale da seguire lo sport con continuità. Per la Serie A partiremo dalla prossima stagione, nel frattempo trasmetteremo partite della Liga, di pallavolo o di calcio femminile, che sta crescendo molto. La modalità free permette di crescere ancora e di generare valore. Quello del calcio femminile è un sistema che deve svilupparsi e trovarlo sullo stesso portale del maschile aiuta”.

La puntualizzazione

“Tutta la Serie A gratis? Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso. Le polemiche sul prezzo, quale quello giusto? Quello di un caffè al giorno resta un prezzo corretto: oggi la Serie A costa meno del campionato greco. La pirateria per qualcuno è diventata cool: la gente sente “pirati” e pensa a quelli dei Caraibi. Chiamiamoli hooligan. Perché, come i violenti, danneggiano la loro squadra, un danno da un milione al giorno: in pratica i club potrebbero spendere il doppio sul calciomercato. I pirati rischiano sanzioni da 5 mila euro, quasi 12 anni di abbonamento a Dazn. E poi aprono il telefonino a un hacker. Regalando ai criminali i propri dati, le proprie foto e tutto quello di personale che c’è dentro”.

