Sembra prepararsi all’orizzonte un altro derby d’Italia, questa volta lo scontro non riguarda il campo ma il mercato. Nel mondo del calcio, la strategia e l’astuzia non si limitano solo al terreno di gioco ma si estendono anche fuori dal campo, soprattutto quando si tratta di calciomercato. L’ultima mossa del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, potrebbe segnare un altro episodio nell’eterna rivalità tra la Vecchia Signora e l’Inter, con i bianconeri pronti a sferrare un colpo che potrebbe rivelarsi un vero e proprio scacco matto nei confronti dei nerazzurri. Competizione intensa Il derby d’Italia non conosce tregua, nemmeno quando si parla di acquisti e cessioni di calciatori. Le due squadre, tra le più titolate e seguite del nostro paese, si trovano nuovamente a contendersi non solo la supremazia sul campo ma anche quella nel calciomercato. Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sembra avere un obiettivo ben chiaro in mente e […]

