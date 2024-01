La Juventus attraverso i proprio social ha voluto rendere omaggio ai tifosi, presenti anche ieri sera in Coppa Italia – FOTO

La Juventus ieri sera, come nelle altre partite, ha potuto contare sui propri tifosi pronti a sostenerla anche in Coppa Italia. I bianconeri hanno elogiato così i propri sostenitori sul social X: «Juventus per sempre sarà»

Juventus per sempre sarà pic.twitter.com/X9AZOA34cY — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2024

