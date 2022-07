I bianconeri si stanno portando avanti sondando altri difensori sul mercato da acquistare nell’eventualità in cui l’olandese parta.

Matthijs De Ligt ha chiesto la cessione ma per ora nessuno dei club interessati ha fatto l’offerta giusta alla Juventus; i bianconeri però iniziano già a pensare alle alternative perché una partenza dell’olandese è molto probabile.

Nikola Milenkovic

Ieri pomeriggio, come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Federico Cherubini ha incontrato Fali Ramadani che è l’agente di Kalidou Koulibaly e Nikola Milenkovic. Il difensore azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma non è detto che voglia restare in Italia in caso di partenza da Napoli; sul serbo l’Inter è in vantaggio anche se i nerazzurri non hanno ancora contattato la Fiorentina.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG