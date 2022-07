Trovato l’accordo per il centrocampista brasiliano che qualche giorno fa sembrava stare per saltare.

Ederson è un nuovo calciatore dell’Atalanta, ora è ufficiale. Per la Salernitana si tratta di una plusvalenza incredibile realizzata solamente in 6 mesi: i campani infatti lo avevano prelevato dal Corinthians per 6,5 milioni di euro e ora lo hanno rivenduto per una cifra totale di quasi 25 milioni.

Giampiero Gasperini

Il club bergamasco infatti pagherà 13/14 milioni più il cartellino di Matteo Lovato che viene valutato 11 milioni. La Salernitana inizialmente voleva respingere tutte le offerte per il centrocampista ma ben presto si è reso conto dell’impossibilità di farlo visti gli interessi anche di PSG e Inter, come ammesso dall’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini.

