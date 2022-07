Il general manager dei giallorossi ha avuto un colloquio con il procuratore dell’italiano, nulla di fatto per ora.

Sky Sport ritiene che ieri Tiago Pinto e Claudio Vigorelli abbiano parlato faccia a faccia del futuro di Nicolò Zaniolo: in questa fase non ci sono offerte per l’attaccante. L’ex Inter ha contratto in scadenza nel 2024 ma le parti sono d’accordo a rinegoziare un rinnovo eventualmente solo a mercato concluso, da settembre in poi quindi.

Nel frattempo però i giallorossi valuteranno tutte le offerte: da tempo si pensa che possa esserci un’offensiva da parte della Juventus ma tutto dipende dalla cessione di De Ligt. Una partenza dell’olandese generebbe un grosso incasso per i bianconeri che ne girerebbero parte alla Roma; i giallorossi valutano Zaniolo tra i 40 ed i 50 milioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG