I rossoneri confermano il loro uomo più rappresentativo nonostante l’età e gli inevitabili acciacchi fisici.

Il Milan ha trovato l’accordo con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo annuale, lo riporta Sky Sport. Lo svedese guadagnerà una cifra compresa tra il milione ed il milione e mezzo di euro; nel contratto sono previsti bonus per goal ed assist realizzati.

Zlatan Ibrahimovic

L’attaccante resterà ai box per una grande parte della stagione essendosi operato al ginocchio a maggio, potrebbe rientrare a disposizione di Pioli a gennaio 2023. I rossoneri hanno spinto tantissimo per rinnovare data la sua incredibile importanza a livello di spogliatoio, perché purtroppo gli infortuni e l’età ne compromettono il lungo utilizzo. Ibrahimovic in questa stagione ha collezionato 27 presenze e 8 goal in tutte le competizioni.

