I rossoneri non si arrendono sul centrocampista portoghese e ci provano per altri due trequartisti.

Subito dopo i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara il Milan ha riagganciato i fili del mercato: nulla è perduto su Renato Sanches anche se ora il Paris Saint Germain con Campos e Galtier per lui ha un altro fascino.

Ieri i dirigenti hanno incontrato gli agenti di Charles De Ketelaere per cui il Bruges ha rifiutato la prima offerta di 20 milioni; il club belga ha ricevuto una proposta di 37 milioni dal Leeds ma il giocatore chiaramente preferisce altre destinazioni. Secondo Sky Sport nella trattativa che sta per nascere possono entrare anche i giovani rossoneri Björklund e Roback come contropartite gradite al club belga. Il Milan non molla anche Hakim Ziyech ma in questo caso la trattativa è molto più lunga.

