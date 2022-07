Affondo di Cherubini per il ritorno di Alvaro Morata alla corte di Max Allegri e della Juventus. Kostic sempre più lontano.

Alvaro Morata potrebbe virtualmente per la terza volta tornare alla Juventus, il giocatore spagnolo sta facendo di tutto per tornare nella società bianconera. La Juventus dopo una attenta valutazione con Max Allegri, lo preferisce a Kostic, per via del numero di gol che il giocatore serbo non porta in dote, invece il confronto degli assist è ovviamente tutto per il giocatore attualmente militante in Bundesliga.

IM_Alvaro_Morata

La Juventus prova l’affondo per Morata con il prestito oneroso ma questa volta con l’obbligo di riscatto, un prestito con un obbligo fatto e finito. Il giocatore della Nazionale spagnola ritornerebbe nel nuovo ruolo di esterno offensivo a sinistra assicurando assist come dimostra di poter fare con i cross e qualche gol per via della sua vena realizzativa che comunque porta in dote anche non essendo una punta dalle molte reti in stagione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG