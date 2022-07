Incontro in corso per cercare di chiudere la trattativa stasera tra Juventus e Roma per il trasferimento di Zaniolo.

Serata fondamentale per il trasferimento di Zaniolo alla Juventus dalla Roma. Le parti stanno parlando per arrivare alla conclusione della trattativa entro domani. I giallorossi hanno accettato la formula di prestito con obbligo per dimezzare in termini di bilancio l’operazione che di per sé è molto onerosa. Infatti i bianconeri si stanno spingendo quasi ai 50 milioni di euro richiesti.

Nicolò Zaniolo

L’offerta presentata questa sera è tra i 10/12 milioni di euro di prestito oneroso, con un riscatto obbligatorio o condizionato da obblighi molto semplice da eseguire con una valutazione di 35 milioni di euro. La partita, o meglio la trattativa si sposta ora sui bonus per arrivare alla felice conclusione della trattativa per gioia di tutte le parti in causa. Il giocatore punta entro lunedì di arrivare in ritiro se la trattativa si chiude entro domani.

