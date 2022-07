L’argentino avrebbe detto sì alla proposta dei nerazzurri che però hanno comunque abbondanza in attacco e non possono chiudere.

La Gazzetta dello Sport ritiene che Paulo Dybala si sia convinto ad accettare l’offerta di contratto dell’Inter che prevede uno stipendio di 5 milioni di euro più 1 di bonus legato al 50% delle presenze. Mancano pochi dettagli ma il più è fatto; l’argentino però ha fretta e lo ha fatto sapere ai dirigenti interisti.

L’Inter quindi deve accelerare le pratiche per lo svincolo di Alexis Sanchez e sperare in un’offerta per uno tra Joaquin Correa ed Edin Dzeko. I nerazzurri potrebbero non aspettare un’offerta che convinca l’attaccante cileno prima di negoziare una buonuscita; nel frattempo Arturo Vidal è volato in Brasile dove per chiudere col Falmengo.

