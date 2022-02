La Juventus studia il colpo Zaniolo

Neanche il tempo di registrare le parole di Tiago Pinto che già si sprecano i rumours sull’interesse della Juventus per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Così il direttore sportivo “Questo è il momento del collettivo, di aiutare giocatori e allenatore a ottenere i risultati, non di interessi individuali e rinnovi. Se posso garantire che Zaniolo giocherà nella Roma nella prossima stagione? Non posso garantirlo io, né nessun altro”.

Qualcuno ricorderà il famoso bigliettino degli obiettivi di mercato dimenticato da Paratici nel 2019 su cui spiccava il nome dell’ex Inter a testimonianza di quanto sia datato l’interesse juventino. Secondo Tuttosport i bianconeri potrebbero intavolare una trattativa per il gioiello giallorosso solo mediante cessioni o scambi: in questo senso alla Roma potrebbero interessare Mosse Kean o Weston McKennie.