L’esterno destro Nahuel Molina sarebbe entrato nel mirino della Juventus che vorrebbe comprarlo per la prossima stagione.

L’esterno destro dell’Udinese Nahuel Molina, dopo aver vinto la Coppa America con la nazionale argentina, si sta mettendo in luce anche in Serie A. Specie nell’ultima gara contro il Cagliari, il bianconero ha mostrato di avere anche una grande sensibilità: Molina ha beffato Cragno con un pallonetto delizioso dalla distanza.

IM_Pavel_Nedved

Secondo TYC Sports Atletico Madrid e Juventus sarebbero piombate su di lui; l’Udinese lo valuta almeno 30 milioni e ha buoni rapporti con gli spagnoli per l’affare De Paul della passata stagione. La Juventus dal canto suo vorrebbe fare una mezza rivoluzione per quanto riguarda i terzini; dei giocatori della rosa attuale in quel ruolo, sicuro della permanenza a Torino dovrebbe essere il solo Danilo.

